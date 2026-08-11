Inuktitut – Issue 135-136

Download a copy of Issue 135-136 here.
Our latest issue of Inuktitut Magazine features stories about education, repatriation, cultural healing, Inuit wildlife monitoring, circumpolar politics, freshwater wealth in Inuit Nunangat and our favourite new TV show, North of North.
From our cover story on Nunavimmiut Madeline Yaaka’s long journey to medical school to a stunning photo essay on elders staying active in Nunatsiavut, there is something here for everyone.
Editors: Beth Brown and Aedan Corey
Contributors: Aedan Corey, JP Brochu, Madeline Yaaka, Lisa Milosavljevic, Tom Robert, Makayla Kilabuk, Eldred Allen, Riley Winters, Beth Brown, Lisa Gregoire and Natan Obed.
Saqqittilaalirmijavut Inuktitut Qimirruagangani unikkaaqaqtuq quttiniqsanik ilinniarutinik, ittarnisarnirmik utiqtittinirmik, iliqqusituqakkut mamisarnirmik, Inunnut uumajunik nauttiqsurnirmik, Kalaallit Nunaanit namminiqsuninginni, imattiavaqarniq Inuit Nunangani amma piuginiqpaavut nutaaq Talaviisakkut takurannaatittijiit North of North−kut.
Unikkaaliarilauqsimajavut nunavimmiutaq Madeline Yaakaup akunimmarialuk pinasuaqsimajanga aanniaqtulirinirmut ilinniarvimmi piujummarimut ajjiliuqattaqsimajangit unikkausiqarnik unikkaaqtillugit innatuqaitpilirittianginnaqpangninginnik nunatsiavummi, kikkulimaanut takujassataqaqtuq.
Aaqqissuijiit: Beth Brown amma Aedan Corey
Ikajuqsimajut: Aedan Corey, JP Brochu, Madeline Yaaka, Lisa Milosavljevic, Tom Robert, Makayla Kilabuk, Eldred Allen, Riley Winters, Beth Brown, Lisa Gregoire amma Natan Obed.
ᓴᖅᑭᑦᑎᓛᓕᕐᒥᔭᕗᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖓᓂ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᖅ ᖁᑦᑎᓂᕐᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ, ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒥᒃ, ᑲᓛᓪᓖᑦ ᓄᓈᓂᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅᓱᓂᖏᓐᓂ, ᐃᒪᑦᑎᐊᕙᖃᕐᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᒋᓂᖅᐹᕗᑦ ᓄᑖᖅ ᑕᓚᕖᓴᒃᑯᑦ ᑕᑯᕋᓐᓈᑎᑦᑎᔩᑦ North of North−ᑯᑦ.
ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᕗᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑕᖅ ᒫᑕᓕᓐ ᔮᑲᐅᑉ ᐊᑯᓂᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐱᓇᓱᐊᖅᓯᒪᔭᖓ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ ᐱᐅᔪᒻᒪᕆᒧᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔭᖏᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᕐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖏᓐᓇᖅᐸᖕᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᒻᒥ, ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᑕᑯᔭᔅᓴᑕᖃᖅᑐᖅ.
ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᔩᑦ: ᕕᐊᑦ ᕗᕋᐅᓐ ᐊᒻᒪ ᐊᐃᑕᓐ ᑯᐊᕆ
ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᔪᑦ: ᐊᐃᑕᓐ ᑯᐊᕆ, ᔭᐃᐲ ᕗᕈᓱ, ᒫᑕᓖᓐ ᔮᑲ, ᓖᓴ ᒥᓗᓴᕕᔨᕕᒃ, ᑖᒻ ᕌᐳᑦ, ᒪᑲᐃᓚ ᕿᓚᕝᕙᖅ, ᐃᐅᕈᕋᑦ ᐋᓚᓐ, ᕋᐃᓕ ᕕᓐᑐᔅ, ᕕᐊᑦ ᕗᕋᐅᓐ, ᓖᓴ ᒍᕆᐊᒍᕆ ᐊᒻᒪ ᓇᑖᓐ ᐅᐱᐊᑦ