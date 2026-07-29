Inuit-Specific Definition of Human Trafficking

Inuit-Specific Human Trafficking Definition
Human trafficking is the exploitation of Inuit through manipulation, coercion, deception, grooming, or threats. While it takes many forms for Inuit, it most commonly involves sexual exploitation or forced labour.
Human trafficking involving Inuit occurs within the context of ongoing colonialism and the legacy of historical colonial harms, including forced displacement, systemic discrimination, intergenerational violence, and racism. This exploitation includes both overt acts and more subtle forms of coercive practices that prey on vulnerability. These vulnerabilities can arise from involvement in the child welfare or criminal justice systems, inadequate or unstable housing, substance use, mental health challenges, unmet basic needs, limited access to services in Inuktut, and the lasting impacts of intergenerational trauma.
Human trafficking involving Inuit can occur within Inuit communities, in southern regions of Canada, and across borders. Inuit are at an increased risk of trafficking during periods of displacement, including for medical travel, to pursue further education, following incarceration, or when families must flee violence at home. Although Inuit women are disproportionately impacted, Inuit of any gender may be affected.
Inunnut-Turaangallariktuq Inunnik Niurrutiqaqattarnirmik Tukisinaqsititsigiarniq
Inunnik niurrutiqarniq piqasiujjijuq Inunnik aturnirluktauninginnik tiliurinikkut, ajauqtuinikkut, silairrijainikkut, paqqiksinikkut uvvaluunniit kappiasaarinikkut. Amisunik ajjigiinngittitunik aturaluaqtillugu; Inunnut, piqasiujjigajunniqpaangujuq arnarniaqtauvannirmik/anguniaqtauvannirmiglu uvvaluunniit pilirititauvalirninginnik akiliqtauvangitumik.
Inungnik niurrutiqaqattarniq pijjutiqaqtunik Inunnik kajusijukkut assiminut aulatauvangninginnik maliktunik qallunaanut ammalu taimanganik aturnirmik quaqsaarnaqtukkurutauvakutunik, piqasiutillugit nuutaujariaqaqtitauningit, piusilingmi narrunaqtuutitsivanirmik ilainnaaqtauninginnik, kinguvaariittutigut aanniqtirivanninginnik, ammalu uviniqatiginngitamini akiraqturni. Tamanna aturnirluktauninga piqasiujjijuq tamakkiinnik takuksaujunik inunnik niurrutiqarnirmik ammalu takuksaungittunik ajauqtuinirmik atuqtauvaktunik aannirutauvaktunik. Tamakkua attanaqtumiinniujut saqqittunnaqtut surusinnut najuqtauvaktunik inulirijikkutigut uvvaluunniit iqqaqtuivikkuuqtitaulaurninginnut, naammangittuni aaqiumaninginullunuut, naamangininginnut uvvaluuniit igluksaqatsianginnirminut, surranaqtunigluuniit aturnirluqattarnirmut, isumakkulunniit aksururnaqtukuuqatarninginnut, ikajuqtaujariaqarninga angumajaungikkuni, piritsirautiqangiluarnirmuluunii Inuktut ikajuttaujunarniq ammalu kinguvaanginnut kajussiinarninginnut quaqsaarnaqtukkurutiviningit.
Inungnik niurrutiksaqasuunguniq Inungnik atulirunaqput inuit nunalingni, Kanataup nigiani qalunaani, ammalu akiani kigliqarviuninginni. Inuit attarnaqtumiinniqsauvangmata niurrutauqattarunarninginni nuutausimaninginni, piqasiutillugit aanniaviliaqtillugit, ilinniakkanniriaqtuqtillugit, tigujausimalauqtillugit, uvvaluunniit nuutausimakainnarninginni attanaqtumiittailimanirmut aaniqtiqtauvangnirminik. Inuit arnait ajjigiingitunik pinirluktaugajungniqsaugaluaqsutik, Inuit arnait, angutiillunnitt aktuqtausimajunarmijut.
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